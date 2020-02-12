FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcılık, ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün örgüt üyeliğinden 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti.
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FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcılık, ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün örgüt üyeliğinden 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti.
Ayrıntılar geliyor...
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