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  • 12.02.2020 14:57
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 15:05

'den yargılanan ünlü baklavacı 'ye 15 yıl hapis istemi

Son dakika haberine göre 'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcılık, ünlü baklavacı 'nün örgüt üyeliğinden 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti.

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