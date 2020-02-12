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  • Son Güncelleme: 12.02.2020 18:46

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'ta önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan AK Parti İl Teşkilatı ile yemekte bir araya geldi. Başkan Erdoğan yemek sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar

Başkan AK Parti İl Teşkilatı ile yemekte bir araya geldi. Başkan Erdoğan yemek sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Teşkilatı ile yemekte bir araya geldi. Başkan Erdoğan yemek sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

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