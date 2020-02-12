İmamoğlu'nun skandalları bitmiyor! Ettiği küfürü 'samimi konuşma' diye savundu

CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde, AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya küfür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, grup başkanları tarafından yapılan konuşmalar sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun Esenler'deki kentsel dönüşümle ilgili konuşurken, 'İmamoğlu'na depremle ilgili ne yaptınız' diye sorması üzerine AK Partili Güngören ve İBB Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu oturduğu yerden "Kayak yaptılar" dedikten sonra İmamoğlu küfürle karşılık verdi.

İmamoğlu'nun, mikrofon kapalıyken, salondakilerin duyamayacağı şekilde "Kayak g....ne girsin" diye küfür ettiği öğrenildi.

İMAMOĞLU'NA 3 KURUŞLUK DAVA

AK Partili Mehmet Akif Aşıkkutlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine ettiği küfür nedeniyle İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunup 3 kuruşluk tazminat davası açacağını açıkladı..

"SAMİMİ BİR KONUŞMA YAPTIK, MAHKEMEYE VERDİ!"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, küfür iddiaları ile ilgili olarak skandal açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "O konu boş bir konu. Mahkemeye vermiş arkadaş. Biz çok samimi bir konuşma yaptık. Ama o bunu çıkıp bir cümle ile ifade biçimini gördüm zaten. Şu an mahkeme süreci var. Orada gerekeni söyleriz" ifadelerini kullandı.

KÜFREDİLEN MECLİS ÜYESİ OLAYI ANLATT

İBB Meclis üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu Ekrem İmamoğlu'nın kendisine küfrettiğini ve yaşadıklarını böyle anlatmıştı.