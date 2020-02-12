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  • Son Güncelleme: 12.02.2020 18:48

Ağrı 13 Şubat yarın okullar tatil mi? Perşembe günü Ağrı'da hangi ilçelerde okullar tatil olacak?

Ağrı'da yarın okullar tatil mi sorusu o ilde yaşayanlar tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Ağrı'da yarın okullar tatil edildi mi? Perşembe günü Ağrı'da hangi ilçelerde okullar tatil olacak?

Ağrı'da yarın okullar tatil mi?

Ağrı'da 13 Şubat yarın okullar tatil edildi mi? Şubat ayının ilk günlerinden itibaren ülkemizin birçok yerinde kar yağışları etkisini gösteriyor. Bu nedenle kar yağışının olduğu bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi edinmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. Peki, Perşembe günü Ağrı'da hangi ilçelerde okullar tatil olacak? İşte detaylar

AĞRI YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ağrı'da etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü il merkezi ve merkez ilçedeki köylerde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, ‬engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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