AHaber CANLI YAYIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katılmak için kente geldi.
Erdoğan, Merkez Spor Kompleksi'nde kutlamalara iştirak ediyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katılmak için kente geldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.