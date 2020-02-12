Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan NATO'da terörle mücadele mesajı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile TMR Başkanlığını ziyaret etti. Akar, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı sağlamak için önemli görevleri yerine getirdiğini, getirmeye devam ettiğini belirterek, tüm terör örgütleriyle mücadelenin aynı kararlılıkta devam ettiğini belirtti.
12.02.2020 14:47
- Son Güncelleme: 12.02.2020 14:53
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