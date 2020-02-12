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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan NATO'da terörle mücadele mesajı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile TMR Başkanlığını ziyaret etti. Akar, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı sağlamak için önemli görevleri yerine getirdiğini, getirmeye devam ettiğini belirterek, tüm terör örgütleriyle mücadelenin aynı kararlılıkta devam ettiğini belirtti.

12.02.2020 14:47 - Son Güncelleme: 12.02.2020 14:53
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan NATO'da terörle mücadele mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı sağlamak için önemli görevleri yerine getirdiğini, getirmeye devam ettiğini belirterek, başta FETÖ, PKK/YPG/KCK ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelenin aynı kararlılıkta devam ettiğini vurguladı.

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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan NATO'da terörle mücadele mesajı

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığını ziyaret eden Bakan Akar, NATO Karargahı'nda görevli personelle görüştü.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan NATO'da terörle mücadele mesajı

Herkesin görevini en iyi şekilde yapmasının, Türkiye'nin tezlerinin, hedeflerinin, yaptıklarının ve fedakarlıklarının anlatılmasının önemine işaret eden Akar, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı sağlamak için yoğun bir faaliyette olduğunu dile getirdi.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan NATO'da terörle mücadele mesajı

Hulusi Akar, başta FETÖ, PKK/YPG/KCK ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelenin aynı kararlılıkta devam ettiğini vurguladı.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan NATO'da terörle mücadele mesajı

Akar, daha sonra beraberindekilerle NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında yapılacak oturumlar öncesinde bir araya gelerek, çalışmalara ilişkin toplantı yaptı.

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