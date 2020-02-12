Tunceli 13 Şubat yarın okullar tatil mi? Perşembe günü Tunceli'de hangi ilçelerde okullar tatil?

Tunceli'de 13 Şubat yarın okullar tatil edildi mi? Şubat ayının ilk günlerinden itibaren ülkemizin birçok yerinde kar yağışları etkisini gösteriyor. Bu nedenle kar yağışının olduğu bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi edinmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. Peki, Perşembe günü Tunceli'de hangi ilçelerde okullar tatil olacak? İşte detaylar

TUNCELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tunceli'de etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli merkez, Pülümür, Ovacık, Mazgirt, Hozat, Pertek, Çemişgezek ve Nazımiye ilçelerinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 13 Şubat perşembe günü tüm okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile çalışanların idari izinli sayılacağı ifade edildi.