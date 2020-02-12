Sivas'ta 13 Şubat yarın okullar tatil edildi mi? Şubat ayının ilk günlerinden itibaren ülkemizin birçok yerinde kar yağışları etkisini gösteriyor. Bu nedenle kar yağışının olduğu bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi edinmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. Peki, 13 Şubat Perşembe günü Sivas'ta hangi ilçelerde okullar tatil olacak? İşte detaylar

SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süre ile tatil edildi. Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili çocuklar, gönderdiğiniz fotoğraflarla kar tatilini çok verimli geçirdiğinizi memnuniyetle görüyorum. Gün boyu yağan karın devam edecek olması ve gece oluşabilecek buzlanmadan dolayı il genelinde yarın 1 daha ara veriyoruz. İyi okumalar" dedi.

Vali'nin çocukları sevindiren paylaşımı ile Sivas'ta ilk genelinde okullar Perşembe günü 1 gün süre ile tatil edildi.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ'NDE YARIN EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesinde yarın eğitime ara verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği, bu nedenle merkez yerleşke ve ilçelerdeki öğrencilerin sağlığı için ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler için yarın eğitime ara verildiği belirtildi.