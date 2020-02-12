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Abbas’tan sert mesaj

'nda konuşan Başkanı , "('nin açıkladığı) Bu plan bölgeye barış ve istikrar getirmeyecek, bu yüzden kabul etmiyoruz" dedi. Abbas şöyle devam etti: Barış hala mümkün. Kalıcı bir barış yolunda uluslararası bir ortaklık için buradayım.

Abbas’tan sert mesaj
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Başkanı , "('nin açıkladığı) Bu plan bölgeye barış ve istikrar getirmeyecek, bu yüzden kabul etmiyoruz" dedi. Abbas şöyle devam etti: Barış hala mümkün. Kalıcı bir barış yolunda uluslararası bir ortaklık için buradayım.

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