Abbas’tan sert mesaj

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "(ABD'nin açıkladığı) Bu plan bölgeye barış ve istikrar getirmeyecek, bu yüzden kabul etmiyoruz" dedi. Abbas şöyle devam etti: Barış hala mümkün. Kalıcı bir barış yolunda uluslararası bir ortaklık için buradayım.
- Güncel
- 12.02.2020
- Gazete
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