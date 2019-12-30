Son dakika: Erbil'de Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 2 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Haberler Güncel Haberleri Son dakika: Erbil'de Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı