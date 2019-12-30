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  • Son Güncelleme: 30.12.2019 11:50

Son dakika: Erbil'de Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 2 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Türk diplomatın şehit edilmesine 2 tutuklama

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.

17 Temmuz'da Irak'ın Erbil kentindeki bir restoranda silahlı saldırıya uğrayan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu çalışanlarından diplomat Osman Köse şehit olmuştu.

Hain saldırıyı gerçekleştiren tetikçi Mazlım Dağ kısa süre içerisinde yakalanmış, saldırıyı planladığı tespit edilen PKK'lı iki terörist ise MİT ve TSK'nın Kuzey Irak'ta düzenlediği operasyonlarda etkisiz hale getirilmişti.

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