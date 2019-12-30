Son dakika: Erbil'de Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.
17 Temmuz'da Irak'ın Erbil kentindeki bir restoranda silahlı saldırıya uğrayan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu çalışanlarından diplomat Osman Köse şehit olmuştu.
Hain saldırıyı gerçekleştiren tetikçi Mazlım Dağ kısa süre içerisinde yakalanmış, saldırıyı planladığı tespit edilen PKK'lı iki terörist ise MİT ve TSK'nın Kuzey Irak'ta düzenlediği operasyonlarda etkisiz hale getirilmişti.
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