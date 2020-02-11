Tokat'ta yarın okullar tatil mi o ilde yaşayan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Tokat Valiliği ve MEB 12 Şubat Çarşamba kar tatili açıklaması var mı? Şubat ayının ilk günlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Tokat'ta okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Tokat Valiliği ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak. Tokat bu gece çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

TOKAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tokat'ta okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Tokat Valiliği ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.

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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu; Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısında batı ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı; Rüzgâr: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa), Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa), öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT °C, 1°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu