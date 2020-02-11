Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüpheli, örgütün baskılarından kurtulmak için astsubaylıktan istifa ettiğini anlattı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanmasından sonra İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde itirafçı olarak ifade veren ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan O.T, FETÖ'yle tanışmasının ardından birçok sıkıntı yaşadığını belirtti.

NAMAZ KILMAMIZA İZİN VERMİYORLARDI

Üniversite yıllarında yurtlarında kaldığı FETÖ'yle irtibatının daha sonra da devam ettiğini aktaran itirafçı eski astsubay, Ankara'da kaldığı evde "Arif" kod isimli "mahrem imamın" astsubaylık teklifini kabul ederek, sınavlara hazırlandığını kaydetti.

Yedek olarak kazandığı astsubaylıkta eğitim gördüğü sırada bir araya geldiği, kod ve gerçek adını bilmediği örgütün sözde mahrem imamının, "Eğitim gördükleri askeri birlikte açıktan namaz kılmamaları, namaz kılacaklarsa ima yoluyla gözle kılabilecekleri, FETÖ yapılanmasıyla irtibatlarını belli edecek konuşma ve davranışlardan kaçınmaları" konusunda telkinlerde bulunduğunu ifade eden O.T, bu kişinin okuldaki olaylar ve komutanlar hakkında sürekli sorular sorduğunu beyan etti.

"SÖYLEDİKLERİMİZİ YAPMAZSANIZ MESLEKTEN BİLE ATILIRSINIZ" TEHDİDİ

Henüz atamasının yapılmamasına rağmen 2013 yılının aralık ayında FETÖ'nün baskısıyla karşı karşıya kaldığını dile getiren O.T, "Bu dönem meydana gelen 17/25 Aralık olayları sonrasında FETÖ yapılanmasının normal bir dini cemaat olmadığını anlamaya başladım." ifadesini kullandı.

Kod ve gerçek ismini hatırlayamadığı mahrem imamın "AK Parti'ye oy vermemeleri" konusunda baskı yaptığını anlatan O.T, "Şahıs emrivaki yaparak 'Bu şekilde oy vereceksiniz' diyerek tehditvari bir şekilde 'Söylediklerimizi yapmazsanız okulda sıkıntı yaşarsınız hatta meslekten bile atılırsınız' şeklinde konuşmalar yaptı." beyanında bulundu.

BYLOCK YÜKLENDİĞİNİ SONRADAN ÖĞRENDİ

Mİtirafçı şüpheli, 2014'teki seçimlerin ardından örgütün mahrem imamları tarafından baskı altında tutulduğunu savunarak, yapıdan ayrılmak isteği karşısında mahrem imamların kendisiyle sık sık görüştüğünü ancak bu konuda kararlı olmasıyla baskıların daha da arttığını söyledi.

Kullandığı telefon hattına kendi rızası dışında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'un yüklendiğini sonradan öğrendiğini iddia eden O.T, "O dönem kullanmış olduğum hat abim üzerine kayıtlı olduğu için 2019'da abime ByLock kullanıcısı olmaktan işlem yapıldı ancak kullanıcı ben olduğum için abim hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi." dedi.



BASKILAR YÜZÜNDEN İSTİFA ETTİM

Baskılara dayanamadığı için çok sevdiği astsubaylık mesleğini bırakmak zorunda kaldığını vurgulayan O.T, "FETÖ yapılanmasından temelli kurtulmak amacıyla, psikolojimin bozulduğunu bahane ederek kasım ayı (2014) başlarında istifa dilekçesini verdim. Dilekçe verdikten sonra beni izne ayırdılar, yaklaşık 1 ay sonra yani 10 Aralık 2014'te istifa dilekçem onaylanarak astsubaylık mesleğinden istifa ettim." ifadesini kullandı.