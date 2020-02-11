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  • Son Güncelleme: 11.02.2020 12:48

'da kumsala yapılan binaların yıkımına başlandı!

’da kumsal üzerine yapılan ve Başkan Erdoğan’ın da üzerinde durduğu o binalar için karar verildi. , mahkemeden çıkan yıkım kararını binayı yapan şirkete gönderdi. Karar sonrası iş makineleri inşaat alanına girerek yıkıma başladı.

200 yıllık Osmanlı Müslüman mezarlığının üzerine yapıldığı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bina ne oldu? Daha yıkılmadı mı?" diye sorduğu binanın yıkımı için Ordu İdare Mahkemesi yıkım kararı verdi. Karar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu sabah mahkemenin kararını konsorsiyum şirketine tebliğ etti. Tebliğin ardından yıkım için iş makineleri alana geldi.

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