Mersin'de tefeci operasyonu: 58 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, haksız ekonomik kazanç sağlamak amacıyla tefecilik yapan 108 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
58 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonda, il merkezinde oturan haklarında yakalama kararı çıkarılan 66 şüpheliden 49'u gözaltına alındı. Firari 17 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Tarsus'ta oturdukları tespit edilen 10 şüpheliden 9'u da yakalandı. Firari 1 şüpheliyi yakalanma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
22 KŞİ ARANIYOR
Adresleri saptanamayan 22 şüpheli hakkında da görüldükleri yerde yakalama ve gözaltı talimatı verildiği belirtildi. Gözaltına alınanlardan 10'u ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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