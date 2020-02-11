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  • Son Güncelleme: 11.02.2020 09:28

'nin kurultayında skandal! İşini istedi diye salondan attılar!

Göreve geldiği günden bu yanan işçi kıyımı ile gündemden düşmeyen ’li belediyeler yine bir skandalla karşımıza çıktı. CHP’nin kurultayına giden ve ’nin kendisini haksız yere işten attığını söyleyen bir işçi eylem yapmak istedi. Salonda sessizce durup tepkisini dile getiren Şahin’e güvenlik görevlileri müdahale etti. Her defasında konuşması yapan ’nun ise kürsüye çıktığında işsizlikle ilgili tek kelime dahi etmemesi dikkat çekti.

İşini istedi diye salondan attılar!

il yönetiminin rezervasyon yapmadan 'ni adres olarak belirlediği ancak salonların dolu olduğunun anlaşılması üzerine etkinlik alanına kurulan çadırlarda gerçekleşen kongre dün yapıldı. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yeniden tek aday olduğu kongrede, oy verme işlemleri öncesi CHP Genel Başkanı Kemal bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu konuşma yaparken salonda hareketli anlar yaşandı.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, CHP'li belediyeler tarafından haksız yere işten çıkarılan çalışanlar adına eski çalışanı sessiz eylem yaptı. Salonda sessizce durup tepkisini dile getiren Şahin'e güvenlik görevlileri müdahale etti. Şahin güvenlik görevlileri tarafından çıkarıldığı sırada Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında ''le ilgili açıklama yapması dikkat çekti.

TEK İSTEĞİM İŞİME GERİ DÖNMEK
Salondan atılan işçi Melike Şahin daha sonra dışarıda açıklama yaptı. Ataşehir Belediyesi'nde mali işler bölümünde çalışırken hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını belirten Şahin "tek isteğimiz haksız yere çıkarıldığımız işimize dönmek" dedi.

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