MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , bugün TBMM 'de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin gündeminde "Esad ile konuşalım" diyen muhalefet partileri de vardı.

"CHP YÖNETİMİ TÜRKİYE DÜŞMANLARI TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMİŞTİR"

Yurdu yaşatmak için can veren kahramanların intikamı mutlak alınmalı. Merak ediyoruz uluslararası toplum ne diyor, neyi bekliyor, neden suya sabuna dokunmuyor? Bir vandala nereye kadar sabır gösterilecek? Esad savaş suçlusudur. Türkiye'de tek adam rejimi var diyen, saray rejiminden bahseden yalancıların Suriye'deki belgeli ve delilli tek adam sistemine tepki göstermemeleri, üstelik katil Esad ile diyalog önerileri bağışçı mantığın kimlere ve hangi oranda bulaştığının da ibretlik misafiridir.







"ZALİMLERİN KUKLALARI"

Zulme zulüm diyenler zalimdir, zalimlerin kuklasıdır. Mehmetlerimizi şehit eden alçaklara ses çıkarmayıp Türk devletini suçlayanlar, gönüllü Esad sözcülüğü yapanlar Türk milletinin köküne yabancı düşenlerden başkası değildir. Kılıçdaroğlu ve diğer Esad hayranları vatana ihanet içindedir. Temas ve görüşme önerisiyle avunanlar cinayete ve ihanete ortaktır. Esad devrilmelidir, zulüm şatoları yıkılmalıdır.