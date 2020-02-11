Büyükşehir Belediye Başkanı CHP 'li Ekrem İmamoğlu , Meclis toplantısında Elazığ depremi sırasında kayak tatili yapması gündeme gelince skandala yol açtı.Mehmet Akif Aşıkkutlu

İmamoğlu, 'Sayın başkan tatil nasıl geçti' diyen AK Partili Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu'ya küfür etti. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İmamoğlu'ndan özür dilemesini istedi ve "Yoksa meclisi terk edeceğiz" dedi.

İmamoğlu'nun üzüntülerini dile getirmesinin ardından toplantıya devam edildi.