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'li Başkanı ’ndan küfür!

Başkanı 'li , Meclis toplantısında depremi sırasında kayak tatili yapması gündeme gelince skandala yol açtı. İmamoğlu, 'Sayın başkan tatil nasıl geçti' diyen Akif Aşıkkutlu'ya küfür etti.

İmamoğlu’ndan küfür
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'li , Meclis toplantısında depremi sırasında kayak tatili yapması gündeme gelince skandala yol açtı.


Mehmet Akif Aşıkkutlu

İmamoğlu, 'Sayın başkan tatil nasıl geçti' diyen Akif Aşıkkutlu'ya küfür etti. Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İmamoğlu'ndan özür dilemesini istedi ve "Yoksa meclisi terk edeceğiz" dedi.

İmamoğlu'nun üzüntülerini dile getirmesinin ardından toplantıya devam edildi.

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