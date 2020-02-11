Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ni (USOM) hizmete açtı. Sosyal medya konusunda, önemli mesajlar paylaştı:
Günümüzde veri, en az petrol kadar önemli hale geldi. Veri güvenliğini yabancı çözümlerle sağlamaya çalışmak, sınır güvenliğini yabancı askerlere emanet etmekle eşdeğerdir.
Sadece geçen yıl 136 bin siber saldırı yapıldı. Türkiye'nin siber güvenlik ordusu oluşturuldu. Bin 300 kurumda, 4 bin siber güvenlik uzmanı görev yapıyor.
Biz 'Kasırga, 'Avcı', 'Azat' gibi uygulamalar geliştirdik. Ülkemize yönelik siber saldırıların pek çoğu bu ekipler ve uygulamalarla çoğu defa kimsenin haberi olmadan sessiz sedasız bir şekilde bertaraf ediliyor...
Bir başka sıkıntımız siber zorbalıkların artıyor olmasıdır. Özellikle sosyal medya bu anlamda tam bir çöplük, tam bir başıboş mecra haline dönüşmüştür.
İnsanların taciz edildiği, dolandırıldığı, onurlarının kırıldığı, lince tabi tutulduğu, her türlü haklarının ihlal edildiği böyle bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız.
Önümüzde 5G süreci var. Kritik bir alan olan mobil teknolojide, 5G'de daha yüksek yerlilik oranlarına ulaşmak mecburiyetindeyiz.
Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz. Bunun için tüm kurum ve firmalarımızın hızlı etkin ve kararlı bir şekilde hareket etmesi şarttır.
Günümüzde veri, en az petrol kadar önemli hale geldi. Veri güvenliğini yabancı çözümlerle sağlamaya çalışmak, sınır güvenliğini yabancı askerlere emanet etmekle eşdeğerdir.
Sadece geçen yıl 136 bin siber saldırı yapıldı. Türkiye'nin siber güvenlik ordusu oluşturuldu. Bin 300 kurumda, 4 bin siber güvenlik uzmanı görev yapıyor.
Biz 'Kasırga, 'Avcı', 'Azat' gibi uygulamalar geliştirdik. Ülkemize yönelik siber saldırıların pek çoğu bu ekipler ve uygulamalarla çoğu defa kimsenin haberi olmadan sessiz sedasız bir şekilde bertaraf ediliyor...
Bir başka sıkıntımız siber zorbalıkların artıyor olmasıdır. Özellikle sosyal medya bu anlamda tam bir çöplük, tam bir başıboş mecra haline dönüşmüştür.
İnsanların taciz edildiği, dolandırıldığı, onurlarının kırıldığı, lince tabi tutulduğu, her türlü haklarının ihlal edildiği böyle bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız.
Önümüzde 5G süreci var. Kritik bir alan olan mobil teknolojide, 5G'de daha yüksek yerlilik oranlarına ulaşmak mecburiyetindeyiz.
Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz. Bunun için tüm kurum ve firmalarımızın hızlı etkin ve kararlı bir şekilde hareket etmesi şarttır.
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