Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.02.2020 10:25
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 10:25

'de operasyonu: 4 gözaltı

'de, polisin terör örgütü 'a yönelik düzenlediği operasyonda,  uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere el konuldu

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 'de örgüt içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 kişinin kentte yaşadığını belirledi. Suriye uyruklu 4 kişi, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere el konuldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri