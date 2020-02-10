Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisinde 60 vaka daha tespit edildi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisinde 60 vaka daha tespit edildi.
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