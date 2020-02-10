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  • 10.02.2020 11:37
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 11:42

'da karantinaya alınan cruise gemisinde vakası 130'a çıktı

’de ortaya çıkan ve giderek yayılan nedeniyle ’da karantina altına alınan cruise gemisinde vaka sayısı artmaya devam ediyor. 3 bin 700 yolcunun olduğu gemide Koronavirüs bulaşan vaka sayısı 130’a çıktı. Sağlık Bakanlığından bir yetkili, gemide 60 kişide daha koronavirüs teşhis edildiğini, gemideki herkese test yapılmasının planlandığını belirtti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisinde 60 vaka daha tespit edildi.

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