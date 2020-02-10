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  • Son Güncelleme: 10.02.2020 15:37

Son dakika: 'de 'nın ve 'de kullandığı lav silahı, 'de de ele geçirildi

Son dakika haberi... 'de, güvenlik güçlerince terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda, daha önce sadece ve 'de ele geçirilen 'Lot 6 ' marka lav silahı ele geçirildi.

PKK'nın lav silahı Türkiye'de ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 'Kapan-1' operasyonu kapsamında Ömeryan kırsalında terör örgütü 'ya yönelik 'Tetik-2, Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı' özel birlik operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınakta, terör örgütü tarafından nadiren kullanılan 'Lot 6 ' marka lav silahı bulundu.


Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiler göre, PKK'lı teröristlerin kullandığ lav silahının 'de ilk kez ele geçirildiği, silahın daha önce sadece ve 'de düzenlenen operasyonlarda ele geçirildiği belirtildi.





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