Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin'in, Yalova Belediyesi'nin kasasından 22 milyon TL'yi kaçırdığı iddialarına yönelik soruşturma sürüyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Reşat Elgin'in, Denizli'de gözaltına alındığı bildirildi. Reşat Elgin'in 17 yıldır Yalova Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi.



MÜTEAHHİT BEKİR BİLGİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Reşat Elgin'in usulsüz olarak sahte belgelerle para gönderdiği müteahhit Bekir Bilgi'nin tutuklandığı kaydedildi. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş'ı görevden aldığı bildirildi.



YALOVA BELEDİYESİ: REŞAT ELGİN, BEKİR BİLGİ ADLI MÜTEAHHİDE HAKSIZ ÖDEME YAPTI

Edinilen bilgilere göre Yalova Belediye Başkanlığı vekili avukat Pınar Özer Coşan'ın 6 Şubat 2020 tarihinde saat:21.30'da Yalova İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne müracaatta bulundu.



Pınar Özer Coşan, Yalova Belediyesi'nde işçi sıfatıyla çalışan Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin'in usulsüz olarak sahte belgelerle Bekir Bilgi isimli müteahhide 32 kalem evrakla toplam 1 milyon 20 bin TL haksız ödeme yaparak belediyeyi zarara uğrattığını ifade etti.



İçişleri Bakanlığı müfettişleri; Yalova Belediyesi'nden kaçırılan paranın 22 milyon TL olduğunu ifade ediyor.



BEKTAŞ: 32 USULSÜZ EVRAKLA ÖDEME YAPILMIŞ

Usulsüz ödemeleri tespit eden Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli Gülşah Gürkal Bektaş'ın tanık sıfatıyla ifadesi alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade veren Gülşah Gürkal Bektaş, "Belediyemize iş yapan firmaların hak edişlerinin kayıtlarını tutarız. Firmalar için tamamlama süresi doldurulduğunda, iş bittiğinde sözleşme tamamlandığında firmalara ödeme yapar ve kayıtlardan düşeriz" dedi.



Bektaş, evrak sisteme girildiğinde Burak Uzun isimli yine aynı birimde görevli personelin, hesap bakiyesinin olması gerekenden düşük olduğunu söylemesi üzerine; tüm kayıtların tutulduğu, 333xxxxxxxxxxx hesap kodundaki (yüzde 5 geçici kabul kesintisi) hesabının geriye dönük hesap hareketlerini inceleme ihtiyacı hissettiğini anlattı.



Bektaş, geriye dönük inceleme yaptığında ise Reşat Elgin tarafından düzenlenen ve 32 usulsüz evrak ile söz konusu ödemelerin Bekir Bilgi isimli müteahhide yapıldığını tespit edildiğini söyledi.



BİLGİ: PARALARI EFE TUR YAZIHANESİNE BIRAKTIM

Soruşturma kapsamında tutuklanan müteahhit Bekir Bilgi ise ifadesinde; Reşat Elgin tarafından düzenlenen belgeler ile kendisine 32 ödeme kalemi ile 1 milyon 20 bin TL paranın ödendiğini doğruladı. Bekir Bekir Bilgi, bu paraların bir kısmını Reşat Elgin'in talimatıyla Yalova Belediyesi'nin icra avukatlarına gönderilmek ve belediye borçlarının ödenmesi amacıyla Reşat Elgin tarafından alınmak üzere Yalova'da bankanın yanında bulunan Efe Tur yazıhanesine bıraktığını anlattı.



Bekir Bilgi, tahmini olarak 1 milyon 20 bin TL paradan 250 bin TL ila 300 bin TL'nin Yalova Belediyesi'den yaptığı işlerin bedeli alacaklarına karşılık aldığını diğer paraları ise Efe Tur yazıhanesine bıraktığını söyledi.



ASUDE VADİ KONAKLARI'NDA 1 MİLYON TL'YE VİLLA ALDI

CHP'li Yalova Belediyesi'nde muhasebe çalışanı olarak görev yaparken bir günde masasını boşaltarak ortadan kaybolan Reşat Elgin, Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teknik takibiyle dün Denizli'de yakalandı. Özel otomobiliyle Denizli'ye giderek bir otel odasına yarleştiği belirlenen Elgin, emniyet birimlerinin takibini fark edince odasını boşaltıp, başka bir otele yerleşti. Akşam yürüyüşe çıkan Elgin'i polis kıskıvrak gözaltına aldı. Dün sabah Yalova'ya karayoluyla getirilen Elgin'le ilgili soruşturma sürüyor. Elgin'in bir taksisinin olduğu ve kiraya verdiği, 9 ay önce Yalova'nın lüks sitesi olan Asude Vadi Konakları'ndan 1 milyon TL'ye bir daire satın aldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde ilk etapta 1 milyon 21 bin TL'nin kaybolduğu belirlendi. Soruşturmada Yalova'da müteahhitlik yapan Bekir Bilgi de önceki gün tutuklandı.



POLİS TÜM EVRAKLARA EL KOYDU

Elgin ile belediyeden alacaklı müteahhitler arasında koordinasyonu sağlayan Bilgi'nin verdiği bilgilerin yanı sıra belediyenin mali hizmetler biriminde bulunan tüm evraka polis el koydu. Elgin'in geçen çarşamba günü 'Yemek molasına çıkıyorum' diyerek Yalova Belediyesi'nin karşısındaki otoparka park ettiği aracına binerek kayıplara karıştığı öğrenildi. Elgin'i cep telefonundan arayan belediye yetkilileri ulaşamayınca banka hesaplarını incelendi. Elgin'in bir paravan inşaat şirketi kurduğu ve bu şirketin hesabına para aktarıldığı tespit edildi. Bunun üzerine tüm muhasebe kayıtlarını incelemeye alan Yalova Belediyesi yetkilileri Elgin hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yalova Belediyesi'nce İçişleri Bakanlığı'ndan Mülkiye Müfettişi ve Sayıştay'dan denetçi talep edilerek soruşturma derinleştirildi. Yapılan ilk incelemelerin ardından Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş da açığa alındı. Olayla ilgili Yalova Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada "Durumun tam olarak tespiti ve adli mercilere aktarılması amacıyla idari soruşturma başlatılmış olup, konuyla ilgili Hukuk İşleri Müdürü muhakkik olarak tayin edilmiştir." denildi.

Kenan Kıran / Erhan Öztürk - Sabah