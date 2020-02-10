Şentop’tan Akıncı tepkisi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KTTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösterdi. "Bu büyük bir tarihi hatadır kendisi açısından. Bir siyasetçi için içine düşülebilecek en kötü durumdur onun durumu" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KTTCCumhurbaşkanıMustafaAkıncı'nınaçıklamalarınatepki gösterdi. "Bu büyük bir tarihi hatadır kendisi açısından. Bir siyasetçi için içine düşülebilecek en kötü durumdur onun durumu" dedi.
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