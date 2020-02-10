Şentop’tan Akıncı tepkisi TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KTTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösterdi. "Bu büyük bir tarihi hatadır kendisi açısından. Bir siyasetçi için içine düşülebilecek en kötü durumdur onun durumu" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KTTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösterdi. "Bu büyük bir tarihi hatadır kendisi açısından. Bir siyasetçi için içine düşülebilecek en kötü durumdur onun durumu" dedi. TÜM MANŞETLER