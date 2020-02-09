Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Siirt, Artvin, Ankara ve Çankırı çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte 10 Ocak hava durumu raporu...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.