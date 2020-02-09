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  • 09.02.2020 23:51
  • Son Güncelleme: 09.02.2020 23:51

'lilerden 'da evlat nöbeti tutan ailelere provokasyon

İl Başkanlığı binası önünde 'nın dağ kadrosuna dahil edilmek için kaçırılanların aileleri nöbetlerine devam ediyor. Acılı aileler evlatlarını beklemeye devam ederken, HDP'lilerin provokasyonlarıyla da karşı karşıya kaldılar. HDP'liler, acılı aileleri parmak sallayarak tehdit etti.

HDP'lilerden evlat nöbeti tutan ailelere provokasyon

önünde evlatlarını bekleyen aileler içerideki HDP'lilerin kendilerine parmak salladığını kaydetti ve 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir' sloganları attı.

ACILI AİLELERİ PROVOKE ETMEYE ÇALIŞTILAR
Çocuklarının terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı illerden gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan 83 ailenin evlat nöbeti devam ediyor.



Bugün eksi 7 derecede HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, açıklama yaptıkları sırada bazı partililerin kendilerine parmak salladığını iddia ederek binaya girmeye çalıştı.



EMNİYET EKİBİ SAKİNLEŞTİRDİ

Yaşanan son dakika haberini alır almaz müdahale için emir alan güvenlik güçlerinin araya girmesi ile gerginlik sona ererken, babalar 'Kahrolsun PKK', anneler de 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir' sloganları attı. Güvenlik güçleri evlat nöbetindeki aileleri güçlükle sakinleştirdi.

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