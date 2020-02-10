Bugünkü
Takvim

Şehide son görev

bölgesinden acı haber geldi. , aracın devrilmesi sonucu şehadete erdi. asker için dün baba ocağı 'ın 'nde tören düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı törende kahraman asker dua ve gözyaşlarıyla vatan toprağına defnedildi.

Şehide son görev
Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber geldi. Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş, aracın devrilmesi sonucu şehadete erdi. asker için dün baba ocağı 'ın 'nde tören düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı törende kahraman asker dua ve gözyaşlarıyla vatan toprağına defnedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriŞehide son görev
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri