Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber geldi. Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş, aracın devrilmesi sonucu şehadete erdi. Şehit asker için dün baba ocağı Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde tören düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı törende kahraman asker dua ve gözyaşlarıyla vatan toprağına defnedildi.
- Güncel
- 10.02.2020
- Gazete
Şehide son görev
Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber geldi. Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş, aracın devrilmesi sonucu şehadete erdi. Şehit asker için dün baba ocağı Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde tören düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı törende kahraman asker dua ve gözyaşlarıyla vatan toprağına defnedildi.
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