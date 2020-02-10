Özhaseki korkuttu

Antalya Serik'te Ender Aysal'ın kullandığı 07 SE 947 plakalı VIP minibüs, dün saat 19.00'da 06 VTJ 22 plakalı otomobille çarpıştı. Minibüste bulunan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Antalya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Menderes Türel, Samsun Büyükşehir Belediye eski Başkanı Y. Ziya Yılmaz ve eşi Semiha Yılmaz yaralandı.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Türel ve Yılmaz ayakta tedavi edildi. Burnu kırılan Özhaseki ameliyata alınırken, omzu çıkan Yılmaz'ın eşi Semiha Yılmaz'a ise ortopedik operasyon yapıldı. Sürücü Aysal'ın da durumunun iyi olduğu bildirildi.
Y. Ziya Yılmaz'ın durumu iyi, eşinin omzu çıktı. Türel ayakta tedavi edildi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Türel ve Yılmaz ayakta tedavi edildi. Burnu kırılan Özhaseki ameliyata alınırken, omzu çıkan Yılmaz'ın eşi Semiha Yılmaz'a ise ortopedik operasyon yapıldı. Sürücü Aysal'ın da durumunun iyi olduğu bildirildi.
Y. Ziya Yılmaz'ın durumu iyi, eşinin omzu çıktı. Türel ayakta tedavi edildi.
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