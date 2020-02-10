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Özhaseki korkuttu

Genel Başkan Yardımcısı , eski Başkanı ile eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf , trafik kazasında yaralandı. Burnu kırılan Özhaseki ameliyata alınırken, omzu çıkan Yılmaz'ın eşi 'a ise ortopedik operasyon yapıldı.

Özhaseki korkuttu
Antalya Serik'te Ender Aysal'ın kullandığı 07 SE 947 plakalı VIP minibüs, dün saat 19.00'da 06 VTJ 22 plakalı otomobille çarpıştı. Minibüste bulunan Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, eski Başkanı Menderes Türel, Büyükşehir Belediye eski Başkanı Y. Ziya Yılmaz ve eşi Semiha Yılmaz yaralandı.



Hastanesi'ne sevk edilen Türel ve Yılmaz ayakta tedavi edildi. Burnu kırılan Özhaseki ameliyata alınırken, omzu çıkan Yılmaz'ın eşi 'a ise ortopedik operasyon yapıldı. Sürücü Aysal'ın da durumunun iyi olduğu bildirildi.




Y. 'ın durumu iyi, eşinin omzu çıktı. Türel ayakta tedavi edildi.



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