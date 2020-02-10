15 Temmuz ihanetinin ardından ABD'ye sığınan iki eski general, Libya'da ortaya çıktı. Darbeci Hafter'in yanında savaşmaya başladı.
Kirli oyunu, CIA'nın karanlık adamı Muhammed Dahlan sahneledi. Washington'da yaşayan iki eski Türk generali Akdeniz'e getirdi. Sirte Limanı'ndan gizlice Libya'ya sokup Hafter'in karargahına gönderdi. İki hain böylece Mehmetçiğe karşı darbecinin emrine girdi.
CIA ve MOSSAD'ın kirli işlerini yapan Muhammed Dahlan, bu kez Libya'da karşımıza çıktı.
KİRLİ PLAN
İpleri Washington'ın elinde olan Hafter'e, 'Kirli Adam' lakaplı Muhammed Dahlan'dan destek... Türkiye düşmanı Dahlan, Washington'a kaçan iki Türk generali Hafter'e getirdi. Türk Ordusu'nun savaş taktiklerini anlatmalarını istedi.
Türkiye, güçlendikçe saldırılar farklı boyutlar kazanmaya başladı. 15 Temmuz başta olmak üzere birçok kirli olayda adı geçen, CIA ve Mossad'a çalışan Muhammed Dahlan, Libya konusunda da ortaya çıktı.
15 Temmuz derbi girişiminden sonra Washington'a kaçan Türk görünümlü 2 haini, Sirte Limanı'ndan Libya'ya getiren Dahlan'ın planı çok açık.
Türk ordusunun, Libya'daki etkinliğini azaltmak için hainlerden destek isteyen Dahlan, birkaç gün önce iki generali Hafter'le tanıştırdı. Amerikan düşünce kuruluşlarında da Türkiye'nin bölgede etkinliğini arttıracağı ve bunun için bölgede yeni planların devreye girmesi gerektiği şeklinde raporlar hazırlanmıştı.
Dahlan'ın bu adımı elbette CIA'in desteğiyle tamamlandı. Sirte Limanı'na yanaşan yatın CIA'e ait olduğu iddia edildi.
Türkiye, Ortadoğu'da yaşanan birçok olayda ismi geçen Filistinli Muhammed Dahlan, Gazze doğumlu. 1993'ten itibaren CIA'in emrine girdi. Dahlan, Arafat ile rekabet etmeye başladı. CIA, isteklerini yerine getirdiği için Gazze'ye "Dahlanistan" adını taktı. BAE ile ortaklık yaparak, Türkiye'nin Ortadoğu'daki gücünü kırmaya çalışan, dolar operasyonlarında BAE'deki önemli finans uzmanlarının koruma ekibini kuran da Dahlan olmuştu.
Kirli oyunu, CIA'nın karanlık adamı Muhammed Dahlan sahneledi. Washington'da yaşayan iki eski Türk generali Akdeniz'e getirdi. Sirte Limanı'ndan gizlice Libya'ya sokup Hafter'in karargahına gönderdi. İki hain böylece Mehmetçiğe karşı darbecinin emrine girdi.
CIA ve MOSSAD'ın kirli işlerini yapan Muhammed Dahlan, bu kez Libya'da karşımıza çıktı.
KİRLİ PLAN
İpleri Washington'ın elinde olan Hafter'e, 'Kirli Adam' lakaplı Muhammed Dahlan'dan destek... Türkiye düşmanı Dahlan, Washington'a kaçan iki Türk generali Hafter'e getirdi. Türk Ordusu'nun savaş taktiklerini anlatmalarını istedi.
Türkiye, güçlendikçe saldırılar farklı boyutlar kazanmaya başladı. 15 Temmuz başta olmak üzere birçok kirli olayda adı geçen, CIA ve Mossad'a çalışan Muhammed Dahlan, Libya konusunda da ortaya çıktı.
15 Temmuz derbi girişiminden sonra Washington'a kaçan Türk görünümlü 2 haini, Sirte Limanı'ndan Libya'ya getiren Dahlan'ın planı çok açık.
Türk ordusunun, Libya'daki etkinliğini azaltmak için hainlerden destek isteyen Dahlan, birkaç gün önce iki generali Hafter'le tanıştırdı. Amerikan düşünce kuruluşlarında da Türkiye'nin bölgede etkinliğini arttıracağı ve bunun için bölgede yeni planların devreye girmesi gerektiği şeklinde raporlar hazırlanmıştı.
Dahlan'ın bu adımı elbette CIA'in desteğiyle tamamlandı. Sirte Limanı'na yanaşan yatın CIA'e ait olduğu iddia edildi.
Türkiye, Ortadoğu'da yaşanan birçok olayda ismi geçen Filistinli Muhammed Dahlan, Gazze doğumlu. 1993'ten itibaren CIA'in emrine girdi. Dahlan, Arafat ile rekabet etmeye başladı. CIA, isteklerini yerine getirdiği için Gazze'ye "Dahlanistan" adını taktı. BAE ile ortaklık yaparak, Türkiye'nin Ortadoğu'daki gücünü kırmaya çalışan, dolar operasyonlarında BAE'deki önemli finans uzmanlarının koruma ekibini kuran da Dahlan olmuştu.
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