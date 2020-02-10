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  • 10.02.2020 16:04
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 16:04

'de operasyonu: 7 gözaltı!

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, örgüt ile irtibatlı oldukları, üzerinden propaganda yaptıkları ve ankesörlü telefondan arandıkları tespit edilen 7 zanlının yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, örgüt ile irtibatlı oldukları, üzerinden propaganda yaptıkları ve ankesörlü telefondan arandıkları tespit edilen 7 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı.

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