Suriye'nin İdlib kentinde Esed Rejimi, İdlib'deki TSK hedeflerine alçakça saldırdı. Hain saldırıda 5 askerimiz şehit oldu, 5 Mehmetçiğimiz ise yaralandı. Rejim geçen hafta da bir saldırı gerçekleştirmiş, 8 askerimiz şehit olmuş, 9 askerimiz ise yaralanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30-35 Rejim askerinin öldürüldüğünü, her hamleye misli ile karşılık verileceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı bugünkü hain saldırıya misli ile karşılık verildiğini, Rejim hedeflerinin yerle bir edildiğini duyurdu.

Türkiye ve dünya gözünü Suriye'ye çevirdi, gelişmeleri anbean takip ediyor. Bir yandan da Başka Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın toplantısından çıkacak karar bekleniyor. Peki, İdlib'de neler oluyor? İdlib meselesi nedir? İdlib'in stratejik önemi ne? İşte tüm detaylarıyla İdlib meselesi.

İDLİB NEREDE?

İdlib veya bir başka telaffuz şekli ile İdlip... Şehir Suriye'nin kuzeyinde Halep'e 60 kilometre mesafededir. Konumu itibarıyla Hatay ve Kilis'e sınırdır. İklimleri ve toprak yapısı da birbirine benzerlik gösterir.

İDLİB NEDEN ÖNEMLİ?

İdlib lojistik açısından Suriye'nin en önemli konumlarından biri. M4-M5 karayoluna sınır konumunda bulunan İdlib, cephane ve lojistik destek takviyesi açısından oldukça kritik. İdlib, insan nüfusu ile de Suriye'nin en önemli bölgelerinden biri durumunda. Ayrıca muhaliflerin elinde kalan son toprak parçası olması da İdlib'e ayrı bir önem yüklüyor.

İDLİB ESED'DEN AYRILAN İKİNCİ BÖLGEYDİ

2011'de başlayan Suriye'deki iç savaşta Esed Rejimi'nden ayrılan ikinci bölge İdlib oldu. İdlib, 2015 yılında Fetih Ordusu'nun denetimine girmişti.

ESED'İN SİVİLLERE SALDIRILARI GÖÇ DALGASI BAŞLATIYOR

Esed, muhaliflerin elindeki son toprak parçasını da almak için sivil, çocuk demeden saldırıyor. Saldırılarda camiler, pazar yerleri, okullar hedef alınıyor. Artan baskılar 1.5 milyon insanı sınıra doğru harekete geçirdi. Esed güçleri M4-M5 karayolu bağlantısı ile cephane ve lojistik destek ile Halep'e çabuk erişmek istiyor.

ASTANA'DAKİ ÇATIŞMASIZLIK ANLAŞMASININ EN ZOR NOKTASI İDLİB

Türkiye, İran ve Rusya Astana'da bir araya geldi. Zirvede Suriye'de çatışmasızlık ve çözüm için fikirler üretildi, mutabakata varıldı. Ancak çatışmasızlık anlaşmasının en zor olduğu yer kuşkusuz ki İdlib oldu. Garantör ülkeler olarak Rusya, İran ve Türkiye 500'e asker konuşlandırdı. İdlib'de Rusya ile müşterek devriyeler başladı. İdlib'in içinde Rusya, dışında ise Türkiye yer aldı.

İDLİB'DE 2 MİLYON KİŞİ YAŞIYOR

Esed Rejimi'nin saldırılarını giderek artırdığı İdlib'de 2 milyon kişi yaşıyor. Ölen sivillerin sayısı arttıkça insanlar özel eşyalarını alarak kaçıyor. Kimi ise hiçbir şey almadan yurdunu terk ediyor. Göç dalgasını sınır dışında karşılama kararı alan Türkiye, İdlib'deki kaosun bir an önce sona ermesini istiyor. Bu kapsamda Esed Rejimi'nin saldırıları sürerse Türk askerleri sahaya müdahil olabilir. Göç dalgasında insanların sığınabilecekleri iki güvenli liman var, biri Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin, diğeri ise Türkiye...

BAŞKAN ERDOĞAN REST ÇEKMİŞTİ: GEREĞİNİ YAPARIZ

Esed'in artan saldırıları karşısında göç dalgasına tahammülleri kalmadığını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin, yeni bir göç dalgasına tahammülü yoktur. Aynı zamanda yeni tehditlerin sınırlarımıza dayanmasına da seyirci kalamayız. Hiçbir ülkenin siyasi ve ekonomik çıkarı, Türkiye'nin güvenlik ve istikbal önceliklerinden daha önemli olamaz. Bu bakımdan Suriye'nin ne diğer bölgelerindeki ne de İdlib'deki duruma seyirci kalmayacağız . 2016'dan beri gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları hassasiyetlere riayet edilmemesi halinde sahadaki durumu fiilen kontrol altına alma iradesinin en somut örnekleridir. Topraklarımıza tehdit oluşturan kim varsa, gereğini yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

HAFTA SONUNDAN BERİ YIĞINAK YAPILIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri Cuma gününden itibaren yüzlerce araçlık sevkiyat gerçekleştirdi. Aralarında obüslerin de bulunduğu teçhizatlar İdlib'i yönlendirilmiş durumda. Gelecek savaş talimatı ile komandolar ve özel timler harekete geçecek.

İDLİB'DE 12 GÖZLEM NOKTASI VAR

Soçi Mutabakatı kapsamında Türkiye'nin İdlib'de 12 gözlem noktası bulunuyor.

Bu gözlem noktalarının, İdlib'de gerilimin düşürülmesi sürecinin bir parçası olarak görev yapması öngörülmüştü.

Suriye ordusunun ilerleyişiyle birlikte, Türkiye'nin bazı gözlem noktaları Suriye ordusu tarafından kontrol edilen bölgenin içerisinde kaldı.