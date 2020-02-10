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’da müteahhitlere dava açmak isteyen mağdurlarından 2 bin lira istediler

6.8'lik de evleri hasar gören veya risk altında olan lılar, fırsatçı ev sahiplerinin yüzde 300 zamlarıyla şok yaşamıştı. Ardından evleri hasarlı olanların taşınma sürecinde ikinci skandal patladı. Çünkü bazı nakliyeciler fiyatlarını 2 katına çıkardı. Şimdi de bazı avukatların, dava açmak isteyen mağdurlardan danışma ücreti olarak bin 500-2 bin lira istedikleri iddia edildi.

Sakın danışmayın!
6.8'lik de evleri hasar gören veya risk altında olan lılar, fırsatçı ev sahiplerinin yüzde 300 zamlarıyla şok yaşamıştı. Ardından evleri hasarlı olanların taşınma sürecinde ikinci skandal patladı. Çünkü bazı nakliyeciler fiyatlarını 2 katına çıkardı.

Şimdi de bazı marketlerin ve özellikle evleri zarar görenlerin müteahhitlere dava açmak istemesiyle yeni bir fırsatçılık ortaya çıktı. Bazı avukatların, dava açmak isteyen mağdurlardan danışma ücreti olarak bin 500-2 bin lira istedikleri iddia edildi. Marketlerde de fiyatların yüzde 50 artması, depremzedeleri kızdırdı.

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