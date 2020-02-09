Ceza infaz ve af yasası son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Binlerce kişi af çıkmasını bekliyor. Bu bağlamda AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı infaz sistemine ilişkin yasa teklifi, alternatif infaz yöntemlerinin de aktif olarak sistemde kullanılmasını öngörüyor. Belli yaşın üstündekilerin, belli suçlardan cezalarını evde geçirmeleri öngörülüyor. 65 yaş için 1 yıl, 70 yaş için 2 yıl, 75 yaş ve üstü için ise 4 yıla kadar kalan cezanın evde çekilmesi planlanıyor. Genel af, kamu davasının düşmesi veya ceza mahkumiyetinin tüm neticeleriyle birlikte ortadan kalkması sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur. Peki af yasasında son durum nedir? Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak?

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