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  • 10.02.2020 09:47
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 09:47

ve : 150 bin kişiye af! Başkan Erdoğan talimat verdi! ?

'nin çalışmalarını yürüttüğü infaz düzenlemesi kapsamında belli suçlardan hüküm giyenlerin cezalarını evlerinde ya da geceleri-hafta sonu cezaevinde çekmesini sağlayacak alternatif infaz yöntemleri tekrar masaya yatırıldı. Başkan , alternatif infaz yönteminde gözden bir şey kaçırılmamasını, kamu vicdanını sızlatacak bir sonuç çıkmaması gerektiğini belirtti ve "Bunu tekrar değerlendirin" talimatı verdi. İşte ve gelişmeleri takvim.com.tr'de yer almaktadır.

Başkan Erdoğan talimat verdi! Ne zaman af çıkacak?

Ceza infaz ve af yasası son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Binlerce kişi af çıkmasını bekliyor. Bu bağlamda AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı infaz sistemine ilişkin yasa teklifi, alternatif infaz yöntemlerinin de aktif olarak sistemde kullanılmasını öngörüyor. Belli yaşın üstündekilerin, belli suçlardan cezalarını evde geçirmeleri öngörülüyor. 65 yaş için 1 yıl, 70 yaş için 2 yıl, 75 yaş ve üstü için ise 4 yıla kadar kalan cezanın evde çekilmesi planlanıyor. Genel af, kamu davasının düşmesi veya ceza mahkumiyetinin tüm neticeleriyle birlikte ortadan kalkması sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur. Peki af yasasında son durum nedir? Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak?

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