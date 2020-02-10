Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.02.2020 12:11
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 12:11

'ta terör operasyonu: 30 gözaltı

'ta terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı. Valilik'ten yapılan açıklamada "Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünün 3-9 Şubat 2020 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/ ile / terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 30 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmekte olup 12 şüpheli adli makamlarca serbest bırakılmış, 10 şüpheli ilgili il ve birimlerine teslim edilmiş, 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

PKK'ya ağır darbe: 30 gözaltı!

'ta / ile / terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 30 kişiden 1'i tutuklandı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünün 3-9 Şubat 2020 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ile FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 30 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmekte olup 12 şüpheli adli makamlarca serbest bırakılmış, 10 şüpheli ilgili il ve birimlerine teslim edilmiş, 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriŞırnak'ta terör operasyonu: 30 gözaltı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri