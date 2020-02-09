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  • Son Güncelleme: 09.02.2020 15:59

Son dakika: duyurdu. "Yarını bekleyin"

Son dakika haberleri... , adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştıklarını söyleyerek, "Adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık. Hazırız. Yarını bekleyin” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk duyurdu: Yarını bekleyin

, kendisine ait Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'de her öğrencinin aynı imkanlara sahip olacağı bir eğitim düzeni için çalıştıklarını ve açıklamaya hazır olduklarını aktardı.

"ADALE TEMELLİ BİR YAPI İÇİN HAZIRIZ, YARINI BEKLEYİN"
Selçuk,"Çabamız, hiçbir çocuğumuzun yaşam koşulları ve coğrafi farklılıklar nedeniyle eğitim hakkından geri kalmaması için...Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkanlara sahip olabildiği, adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık. Hazırız. Yarını bekleyin." ifadelerini kullandı.

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