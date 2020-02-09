Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da deprem sonrası başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Kurum, "Sürsürü Mahallesinde 10 gün içerisinde temel atacağız. Mustafa Paşa'da da temelimizi eş zamanlı atıp, hızlı bir şekilde yıl sonuna kadar konutları bitirmek istiyoruz." dedi.

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