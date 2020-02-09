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  • Son Güncelleme: 09.02.2020 14:09

Son dakika: Bakan Kurum'dan 'daki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili önemli açıklama

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı , 'da deprem sonrası başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Kurum, "Sürsürü Mahallesinde 10 gün içerisinde temel atacağız. Mustafa Paşa'da da temelimizi eş zamanlı atıp, hızlı bir şekilde yıl sonuna kadar konutları bitirmek istiyoruz." dedi.

Elazığ'daki çalışmalarla ilgili önemli açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı , 'da deprem sonrası başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Kurum, "Sürsürü Mahallesinde 10 gün içerisinde temel atacağız. Mustafa Paşa'da da temelimizi eş zamanlı atıp, hızlı bir şekilde yıl sonuna kadar konutları bitirmek istiyoruz." dedi.

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