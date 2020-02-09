Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç imzalı 'İmar ve Şehircilik Başkanlığı'ndan Başkan Bülent Kerimoğlu'na 'Cumhuriyet Meydanı İsim Değişikliği' konulu ve 29 Ocak 2020 tarihli bir dilekçe sunuldu.

SON DAKİKA: CUMHURİYET MEDYANI İSMİ ARTIK YOK!

CHP'li Bakırköy Belediyesi, 5 Şubat günü gerçekleştirdiği meclis toplantısında ilginç bir karara imza attı. CHP'li Başkan Bülent Kerimoğlu'nun teklifiyle Zuhuratbaba ve Kartaltepe Mahalleleri sınırı içerisinde bulunan 'Cumhuriyet Meydanı' ismini bir son dakika hamlesiyle 'Tarık Akan Özgürlük Meydanı' olarak değiştirdi. Şaşırtan teklife AK Parti ve MHP meclis üyeleri ret oyu kullanırken CHP'nin 'Cumhuriyet' ismini sildirerek yerine ünlü aktörün ismini vermesi şaşırttı.

Dilekçede, Zuhuratbaba ve Kartaltepe Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 'Cumhuriyet Meydanı'nın isminin 2016 yılında vefat eden Türk Sineması aktörü Tarık Akan'ın ismiyle değiştirilmesi, 'Tarık Akan Özgürlük Meydanı' ismini alması teklif edildi.

İBB VE VALİLİK'E SUNULACAK

Yazıda, "İsmin 'Tarık Akan Özgürlük Meydanı' olarak değiştirilmesinin makamınızca uygun görülmesi halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla tescil edilip Valilik makamında onaylandıktan sonra kesinlik kazanacaktır" denildi.

Bu dilekçe sonrası CHP'li belediye meclisi '8. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı 2020 Senesi Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı'nı 5 Şubat günü gerçekleştirdi. Meclisin gündem maddelerinden biri de bu konu idi…

AK PARTİ VE MHP 'RED' VERDİ

'Cumhuriyet Meydanı'nın 'Tarık Akan Özgürlük Meydanı' olarak değiştirilmesi talebi 'Başkanlık teklifi' olarak belediye meclisine sunuldu. Talep oy çokluğu ile kabul edildi. Teklife AK Parti meclis üyeleri Halit Cebeci, Servet Toraman, Ömer Kaan Kara, Suat Karaçorlu, Emine Dirican ve MHP meclis üyesi Ahmet Altın 'ret' verdi. 6 ret kararına karşın talep oy çokluğu ile kabul edildi.

NEDEN CUMHURİYET MEYDANI?

Bu son dakika kararının ardından 'Tarık Akan Özgürlük Meydanı' isminin başka herhangi bir meydana değil de 'Cumhuriyet' adını taşıyan bir meydana verilmesi şaşırtıcı bulundu. CHP'nin 'Cumhuriyet' adının meydan ve sokaklardan kaldırıldığını her fırsatta ileri sürmesine karşın CHP'li belediye meclisinin böyle bir karar alması garipsendi. (Sabah)