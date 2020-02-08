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  • Son Güncelleme: 08.02.2020 21:53

'dan sınırına askeri sevkiyat

, sınır birliklerine askeri sevikyat gerçekleştirdi. sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy ’den geniş güvenlik eşliğinde yoluna devam etti.

Kritik bölgeye askeri sevkiyat

, sınır birliklerine askeri sevikyat gerçekleştirdi.

'nin çeşitli birliklerinden gönderilen obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan 8 araçlık konvoy, 'den geçerek 'deki sınır birliklerine doğru hareket etti.

Sevkiyata ait araçlar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sağlanan geniş güvenlik eşliğinde yoluna devam etti.

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