Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır birliklerine askeri sevikyat gerçekleştirdi.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan 8 araçlık konvoy, İslahiye'den geçerek Suriye'deki sınır birliklerine doğru hareket etti.
Sevkiyata ait araçlar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sağlanan geniş güvenlik eşliğinde yoluna devam etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.