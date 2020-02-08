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  • Son Güncelleme: 08.02.2020 21:57

Başkan Erdoğan, A oyuncularıyla bir araya geldi

Başkan , A oyuncuları ile bir araya geldi. Milli oyuncular, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı top hediye etti.

Erdoğan, Filenin Sultanları ile bir araya geldi

Başkan , A oyuncuları ile bir araya geldi.

Burhan Felek Atletizm Stadı ve Çalışma Salonları'nın açılış törenine katılan Başkan Erdoğan, daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın odasında, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla bir süre sohbet etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AKPM Türk Delegasyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de görüşmede hazır bulundu.

Milli oyuncular, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imzalı top hediye etti.

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