Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki Rus heyet, Ankara'ya geldi. Aralarında diplomatların bulunduğu heyet, Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

3 saat süren kritik toplantı sonrası Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

Sahada sukuneti sağlamak için atılacak adımların üzerinde durulduğu belirtilen açıklamada Rus heyeti ile görüşmelere önümüzdeki hafta devam edileceği kaydedildi.

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