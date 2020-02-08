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  • 08.02.2020 21:14
  • Son Güncelleme: 08.02.2020 21:14

ndan 'dan gelen heyetle yapılan görüşme sonrası açıklama

'dan, konusunda temaslarda bulunmak üzere 'ya gelen heyetle görüşmelerle ilgili ndan açıklama yapıldı. Sahada sukuneti sağlamak için atılacak adımların üzerinde durulduğu belirtilen açıklamada Rus heyeti ile görüşmelere önümüzdeki hafta devam edileceği kaydedildi.

Dışişleri'nden Rus heyetle ilgili açıklama

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki Rus heyet, 'ya geldi. Aralarında diplomatların bulunduğu heyet, 'nda Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

3 saat süren kritik toplantı sonrası Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

Sahada sukuneti sağlamak için atılacak adımların üzerinde durulduğu belirtilen açıklamada Rus heyeti ile görüşmelere önümüzdeki hafta devam edileceği kaydedildi.

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