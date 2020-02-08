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  • 08.02.2020 16:10
  • Son Güncelleme: 08.02.2020 16:32

'dan tahliye edilen öğrenciye sürprizi! Bakan Koca paylaştı

'den tahliye edilen 41 kişi arasında bulunan üniversite öğrencisi Şeyma, 'da gözlem altında tutulduğu hastanedeki odasında nü tek başına kutladı. Fahrettin Koca, "Gözlem süresi bittikten sonra inşallah hep beraber kutlayacağız" mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca'dan doğum günü sürprizi

'in kentinde yaşayan 41 kişi, 'koronavirüs' tehdidi nedeniyle geçen 1 Şubat'ta tahliye edilerek askeri kargo uçağı ile 'ya getirildi. 41 kişi ile birlikte tahliye operasyonunu gerçekleştirilen mürettebat ve sağlık görevlilerinden oluşan 20 kişi, Dr. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tek kişilik odalarda gözlem altına tutuluyor.

Vuhan'dan tahliye edilenler arasında bulunan üniversite öğrencisi Şeyma, 25'inci yaş gününü hastanede gözlem altında tutulduğu odada tek başına kutladı. Üniversiteli Şeyma, özel kıyafetiyle hastaneye giren görevlinin getirdiği pastayı odada keserek nü kutladı.


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