Çin'in Vuhan kentinde yaşayan 41 kişi, 'koronavirüs' tehdidi nedeniyle geçen 1 Şubat'ta tahliye edilerek askeri kargo uçağı ile Ankara'ya getirildi. 41 kişi ile birlikte tahliye operasyonunu gerçekleştirilen mürettebat ve sağlık görevlilerinden oluşan 20 kişi, Dr. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tek kişilik odalarda gözlem altına tutuluyor.

Vuhan'dan tahliye edilenler arasında bulunan üniversite öğrencisi Şeyma, 25'inci yaş gününü hastanede gözlem altında tutulduğu odada tek başına kutladı. Üniversiteli Şeyma, özel kıyafetiyle hastaneye giren görevlinin getirdiği pastayı odada keserek doğum gününü kutladı.



