Sözcü Gazetesi Davasında Sözcü'nün sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar verildi. Ayrıca kırmızı bülten talebinin iadesi için de yazı yazılmasına hükmedildi.
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Sözcü Gazetesi Davasında Sözcü'nün sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar verildi. Ayrıca kırmızı bülten talebinin iadesi için de yazı yazılmasına hükmedildi.
Ayrıntılar geliyor...
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