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  • Son Güncelleme: 15.01.2020 16:05

Son dakika: nin sahibi hakkında flaş karar!

Son dakika haberine göre, Davasında Sözcü'nün sahibi hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar verildi. Ayrıca talebinin iadesi için de yazı yazılmasına hükmedildi.

Sözcü gazetesinin sahibi Akbay hakkında flaş karar!

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