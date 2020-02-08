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  • Son Güncelleme: 08.02.2020 10:52

Son dakika: Rus heyet için 'ye geliyor! Türkiye yeni stratejisini devreye sokacak

Son dakika haberi... Rus heyet bugün 'ye gelecek. sınırlarının korunması mesajı verilecek. Eğer rejim Şubat sonuna kadar o sınırların gerisine çekilmez ise Türkiye yeni stratejisini devreye sokacak.

Rus heyet İdlib için Türkiye'ye geliyor

Önce Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı telefonda görüştü. Ardından da askerler. Bugün ise heyetler görüşecek. -Moskova hattında trafiği yoğun.

Görüşmede 'ndaki harita masaya açılacak. Rejime verilen süre hatırlatılacak.

GÖÇ DALGASINI ÖNLEMEK İÇİN İKİ YIL ÖNCEKİ PLAN DEVREYE SOKULABİLİR
Ankara'nın önceliği Soçi mutabakatındaki sınırlara uyulması. Görüşmelerden sonuç alınmaz ise 2 yıl önceki plan devreye sokulacak. İdlib'in kuzeyinde belli bir derinliğe inilip Suriyeliler için güvenli bir bölge oluşturulacak.

Rus heyetle görüşmelerde altı çizilecek bir diğer konu gözlem noktaları. İdlib çatışmasızlık bölgesinde kalmaya devam edecekler. Heyetler uzlaşırsa Erdoğan ve Putin'in yüz yüze görüşmesi gündeme gelecek.

ABD'NİN JEFFREY İLE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÖRÜŞÜLEBİLİR
Washington yönetimi de İdlib'deki süreci yakından takip ediyor. Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki bir heyetle görüşme gündemde. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de Türk heyeti ile görüşebilir.

13-16 Şubat'taki Münih Güvenlik Konferansı da İdlib açısından önemli. Konferansa ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katılacak. Rejim saldırılarından kaçan Suriyelilerin oluşturacağı göç dalgasına dikkat çekilecek.

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