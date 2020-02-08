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  • Son Güncelleme: 08.02.2020 16:52

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Akıncı'ya tepki

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " , 'nün davasına düşman olanların söylemlerine benzer açıklamalar yapmaktadır." dedi.

Çelik'ten Akıncı'ya tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yaptığı açıklamalar Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına karşı saygısız ifadelerle doludur." ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı makamı son derece saygın ve onurlu bir makamdır. Fakat bu makamda oturan Sayın Akıncı'nın yaptığı açıklamalar 'ne ve 'nün haklı davasına karşı saygısız ifadelerle doludur.

Akıncı, "KKTC Cumhurbaşkanlığı" makamının temsil ettiği davanın tam zıddı açıklamalarına bir yenisini eklemiştir. Kıbrıs Türkü'nün davasına düşman olanların söylemlerine benzer açıklamalar yapmaktadır.



Akıncı, yaptığı açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir. Tarihimizin milli kazanımlarına ve saygın şahsiyetlerine dil uzatan bu açıklamaları kınıyoruz.

Akıncı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türkü'nün kazanımlarına karşı saldırgan olan üslubu, sadece KKTC'ye karşı kötü niyet besleyen odakları sevindirmektedir. Akıncı, KKTC Cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği değerleri de rencide etmektedir.

Akıncı, KKTC Cumhurbaşkanlığı makamının neyi temsil ettiğini öğrenmemekte ısrar ediyor. Ama Kıbrıs Türk davasına husumet besleyenlere destek verecek açıklamalar yapma konusunda ısrarcı davranıyor.

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