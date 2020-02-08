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  • Son Güncelleme: 08.02.2020 23:12

Son dakika: 'ta 'nün "gaygubet" evlerinde saklanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan 3'ü kadın 5 kişi, 'ta örgütün "gaygubet" evlerinde yakalandı.

FETÖ'nün gaygubet evine operasyon! 3'ü tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Karabük, Osmaniye, Bursa, Konya ve Bingöl'de yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aranan Yüksel A, Saliha Ç, Ahmet B, Rukiye B. ve Muhammet S'nin yakalanması için çalıma başlattı.

TEM ekipleri, yaptıkları titiz çalışmanın ardından aranan kişiler için kent merkezinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çeşitli resmi kurumlardan ihraç edildiği ve örgüte iltisaklı kurum çalışanları olduğu öğrenilen 3'ü kadın 5 kişi, saklandıkları "gaygubet" evlerinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Saliha Ç, Ahmet B. ve Muhammet S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yüksel A. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rukiye B'nin ise teslim edildiği Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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