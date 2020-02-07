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  • Son Güncelleme: 07.02.2020 18:19

Yağış öncesi 'da trafik çilesi! Yüzde 72 oldu

Okulların açılmasının ardından 'da trafik yoğunluğu yeniden arttı. Akşam saatlerinde kar yağışı ve fırtına beklenen İstanbul'da iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.

Yağış öncesi İstanbul'da trafik çilesi! Yüzde 72 oldu

Pazartesi günü okulların açılmasının ardından 'da trafik yoğunluğu yeniden arttı. Hafta başından bu yana özellikle sabah ve akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerinin üzerinde seyretti.

Haftanın son iş gününde de iş çıkış saatinde İstanbul trafiğinde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Meteoroloji ve AKOM tarafından hafta başından bu yana İstanbul'da cuma akşam saatlerinde kar yağışının etkili olacağı yönünde uyarılar yapılırken, beklenen yağış öncesi TEM ve E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.

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