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  • Son Güncelleme: 07.02.2020 13:25

İletişim Başkanı paylaştı: Barışın anahtarı 'dir

İletişim Başkanı twitter hesabından paylaştığı görüntülerde şu ifadelere yer verdi: Suriye’de yaşanan insanlık dramına karşı olarak her daim siyasi çözüm ve diplomasiden yana gayretlerimizi sürdürdük. Bundan sonra da gerekli tüm adımları atarak, bölgede istikrar için mücadeleye devam edeceğiz. Barışın anahtarı Türkiye'dir.


Suriye'de yaşanan insan hakları ihlalleri ve katliamlara olarak her zaman karşı olduklarını dile getiren İletişim Başkanı , sosyal medyadan bir video paylaştı.

Altun yayınladığı videoda Suriye'deki barışa ve istikrara Türkiye olarak katkıda bulunduklarını ve bundan sonra da bölgede istikrar için mücadele edeceklerini vurguladı.

İşte İletişim Başkanı Altun'un o paylaşımı;

"Suriye'de yaşanan insanlık dramına karşı Türkiye olarak her daim siyasi çözüm ve diplomasiden yana gayretlerimizi sürdürdük. Bundan sonra da gerekli tüm adımları atarak, bölgede istikrar için mücadeleye devam edeceğiz. Barışın anahtarı Türkiye'dir"

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