Suriye'de yaşanan insan hakları ihlalleri ve katliamlara Türkiye olarak her zaman karşı olduklarını dile getiren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan bir video paylaştı.
Altun yayınladığı videoda Suriye'deki barışa ve istikrara Türkiye olarak katkıda bulunduklarını ve bundan sonra da bölgede istikrar için mücadele edeceklerini vurguladı.
Suriye'de yaşanan insanlık dramına karşı Türkiye olarak her daim siyasi çözüm ve diplomasiden yana gayretlerimizi sürdürdük.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 7, 2020
Bundan sonra da gerekli tüm adımları atarak, bölgede istikrar için mücadeleye devam edeceğiz.
Barışın anahtarı Türkiye'dir 🇹🇷 pic.twitter.com/QwcgkkPoBJ
İşte İletişim Başkanı Altun'un o paylaşımı;
"Suriye'de yaşanan insanlık dramına karşı Türkiye olarak her daim siyasi çözüm ve diplomasiden yana gayretlerimizi sürdürdük. Bundan sonra da gerekli tüm adımları atarak, bölgede istikrar için mücadeleye devam edeceğiz. Barışın anahtarı Türkiye'dir"
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