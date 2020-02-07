Suriye'de yaşanan insanlık dramına karşı Türkiye olarak her daim siyasi çözüm ve diplomasiden yana gayretlerimizi sürdürdük.



Bundan sonra da gerekli tüm adımları atarak, bölgede istikrar için mücadeleye devam edeceğiz.



Barışın anahtarı Türkiye'dir 🇹🇷 pic.twitter.com/QwcgkkPoBJ