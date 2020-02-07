Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.02.2020 12:42
  • Son Güncelleme: 07.02.2020 12:48

Le Mesurier'in eşi 3 ay sonra olay yerinde!

İstanbul Karaköy’de evinin önünde ölü bulunan İngiliz eski istihabarat ajanı ’in eşi yaklaşık 3 ay sonra olay yerine geldi. Ofisteki özel eşyalarını alan Winber’in üzgün ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

Karaköy'de oturduğu evin sokağında 11 Kasım'da ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in İsveç vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winber'e olaydan sonra yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİngiliz istihbarat ajanı Le Mesurier'in eşi 3 ay sonra olay yerinde!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri