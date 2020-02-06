Son depremler ve İstanbul'da deprem mi oldu? Kelimeleri arama motorlarında oldukça fazla aratılıyor. "Kandilli Rasathanesi son dakika deprem" ve "AFAD son depremler" gibi kelimeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'de meydana gelen son depremlerden dolayı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik. Bu arada deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden Marmara Denizi'nde olması beklenen büyük depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Görür'ün "Marmara'da deprem büyük olasılıkla Kumburgaz kolunda ve minimum 7.2 büyüklüğünde olacak" ifadesi bölgedeki vatandaşları tedirgin etti.

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