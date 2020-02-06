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  • Son Güncelleme: 06.02.2020 13:18

'da riski olan ve zemini sağlam ilçeler hangileri?

Son ler ve 'da deprem mi oldu? Soruları bu günlerde Google'da oldukça fazla aratılanlar arasına girmiş durumda. 'de sık yaşanan depremler sonrasında vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini inceliyor. Özellikle Elazığ'ı yıkan depremin ardından akıllara yine İstanbul'da beklenen deprem geldi. Uzmanlar İstanbul depreminin tarihini bilemiyor fakat şiddeti hakkında söylenenler ürkütüyor. Deprem bilimcilerine göre İstanbul'da beklenen depremin şiddeti 7.2 civarında olacak. Peki İstanbul'daki hangi ilçeler ne kadar güvenli, hangi ilçeler fay hattı üzerinde ve hangi ilçeler zemin bakımından güvenli?

Son depremler: AFAD Kandilli Rasathanesi...

Son depremler ve İstanbul'da deprem mi oldu? Kelimeleri arama motorlarında oldukça fazla aratılıyor. "Kandilli Rasathanesi son dakika deprem" ve "AFAD son depremler" gibi kelimeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'de meydana gelen son depremlerden dolayı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik. Bu arada deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden Marmara Denizi'nde olması beklenen büyük depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Görür'ün "Marmara'da deprem büyük olasılıkla Kumburgaz kolunda ve minimum 7.2 büyüklüğünde olacak" ifadesi bölgedeki vatandaşları tedirgin etti.

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