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  • Son Güncelleme: 06.02.2020 20:56

Son dakika: uçak sı ile ilgili son durumu paylaştı

Son dakika haberine göre Havalimanı'nda meydana gelen uçak sında 92 yaralının hastanelerden taburcu olduğunu açıkladı.

Vali açıkladı! Pistten çıkan uçakla ilgili flaş gelişme

, Pegasus Hava Yolları'nın dün İzmir Adnan Menderes- seferini yapan uçağının iniş yaptıktan sonra pistten çıkması sonucu yaralanan 180 yolcudan 92'sinin taburcu edildiğini belirtti.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaralıların durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında yaralanan 180 yolcumuzdan saat 20.30 itibarıyla 92'si taburcu oldu. 14'ü yoğun bakımda olmak üzere 88 hastamızın tedavisi devam ediyor. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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