Af yasasındaki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar konu hakkında yapılan son dakika açıklamalarını merak ediyor. Yakın bir zamanda açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesinin yakın zamanda Meclise geleceğini duyurdu. Bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın infaz düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte infaz düzenlemesinde son durum

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada "İnfazla ilgili çalışma Adalet Bakanlığımız tarafından devam ettiriliyor. Özellikle Meclis'te belli bir oydaşma sağlamak üzere çalışma devam ediyor. Meclis'te tartışmasını öngörüyoruz. Çalışmanın ciddi bir noktaya geldiğini ifade edebilirim." ifadelerini kullandı.