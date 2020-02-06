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  • Son Güncelleme: 06.02.2020 20:37

: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan açıklaması! Son durum nedir?

Ceza düzenlemesi ve hakkında yapılan son dakika açıklamaları yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önemli açıklamalarda bulundu. Kalın kendisine yöneltilen yle ilgili soru hakkında da son detayları vatandaşlarla paylaştı. Peki, infaz düzenlemesinde son durum nedir? İşte detaylar

Cumhurbaşkanlığı'ndan infaz düzenlemesi açıklaması!

Af yasasındaki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar konu hakkında yapılan son dakika açıklamalarını merak ediyor. Yakın bir zamanda açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesinin yakın zamanda Meclise geleceğini duyurdu. Bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın infaz düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte infaz düzenlemesinde son durum

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada "İnfazla ilgili çalışma Adalet Bakanlığımız tarafından devam ettiriliyor. Özellikle Meclis'te belli bir oydaşma sağlamak üzere çalışma devam ediyor. Meclis'te tartışmasını öngörüyoruz. Çalışmanın ciddi bir noktaya geldiğini ifade edebilirim." ifadelerini kullandı.

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